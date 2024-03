La terrificante truffa telefonica del 'si' continua a mietere vittime: come evitarla

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato della truffa telefonica dello squillo senza risposta, che ha interessato migliaia di italiani e che parte da uno squillo da un numero estero che se richiamato svuota il credito della SIM in pochi secondi. A quanto pare però gli utenti stanno facendo i conti anche con un’altra truffa.

È già stata soprannominata “truffa del si”, e non si tratta di una novità assoluta, dal momento che anche in passato si era affacciata al nostro paese. Nelle ultime ore però se ne sta parlando nuovamente, anche per mettere in guardia gli utenti.

La truffa consiste in una telefonata di pochi secondi, in cui vengono chieste le generalità: “lei è il signor..” o “lei è la signora..” si sente dall’altro capo del telefono. Se il malcapitato risponde con “si” o “si, sono io” o con qualsiasi frase contenente la parola “si”, le comunicazioni si interrompono rapidamente. Il motivo? Tale spezzone audio viene utilizzato dai truffatori per effettuare un minuzioso lavoro di taglia e cuci che porta alla sottoscrizione di abbonamenti non richiesti. In alcune segnalazioni, gli utenti si sono ritrovati intestate bollette dell’energia elettrica, in altre nuove utenze.

Il consiglio è quindi di non pronunciare mai la parola “si” quando si ricevono chiamate da numeri non in rubrica o riconducibili a call center o simili. Il rischio di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese è elevato ed i truffatori si sono dimostrati davvero spietati.

