Il terrificante video di una tempesta di sabbia che inghiotte una città intera

La città di San Paolo in Brasile, dopo che la regione è rimasta senza pioggia per più di 100 giorni, è stata infine travolta completamente da una gargantuesca tempesta di sabbia. L'effetto è davvero spaventoso ed è stato ripreso in video pubblicato su YouTube (che potrete vedere proprio qui sopra).

Le nuvole sabbiose hanno superato in altezza perfino gli edifici più alti della metropoli, in una scena davvero apocalittica, un po' come quella che si è abbattuta su Pechino, definita la tempesta di sabbia più violenta del decennio. Questo evento è collegato alla massiccia siccità della regione, causata molto probabilmente dai cambiamenti climatici.

Durante l'evento gli animali fuggivano, le persone si riparavano dentro casa e forti venti si sono abbattuti sulla città 12,3 milioni di abitanti. Così come sottolinea il post pubblicato originariamente su Reddit, questo tipo di tempesta è inaudito per la regione, rendendo le dimensioni e la gravità della tempesta ancora più preoccupanti.

Non è ancora chiaro se l'evento possa essere collegato ai cambiamenti climatici, ma le condizioni aride della regione sono sicuramente da collegare all'aumento delle temperature e al collasso ecologico che si sta verificando in Brasile... anche a causa del disboscamento della foresta amazzonica. Eventi simili, infatti, aumenteranno con l'aumentare di questi cambiamenti indotti dall'uomo.