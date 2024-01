Terrore nel cielo quando un Boeing 747 prende fuoco, ecco che è successo

Gli abitanti della Florida hanno assistito a una scena spaventosa giovedì sera quando un aereo cargo Boeing 747 ha preso fuoco durante il volo, come riportato da ABC News. L'incidente si è verificato poco prima delle 22:30, quando l'equipaggio del jet, operato da Atlas Air, ha segnalato un malfunzionamento del motore.

Un video mostra fiamme che fuoriuscivano dal velivolo, partito dall'Aeroporto Internazionale di Miami. L'aereo, con a bordo cinque persone, è atterrato in sicurezza dopo che l'incendio è scoppiato poco dopo il decollo. Non sono state segnalate vittime, ma gli investigatori della Federal Aviation Administration hanno trovato un buco delle dimensioni di una palla da softball vicino a uno dei motori, l'ultimo di una serie di gravi problemi per la compagnia aeronautica Boeing.

Questo incidente mette in luce le questioni di sicurezza che circondano Boeing, iniziate a gennaio quando un tappo della porta si è staccato da un jet Boeing 737 MAX 9 decollato da Portland, Oregon, per Ontario, California. L'incidente ha costretto le autorità federali a mettere a terra 171 aerei commerciali Boeing come parte di un'indagine. In un altro incidente, avvenuto circa una settimana fa, un Boeing 737-800 in Giappone è stato costretto a tornare indietro dopo che l'equipaggio di volo ha scoperto una crepa nel finestrino della cabina di pilotaggio durante il volo.

Oltre a questi due incidenti, i critici hanno sollevato lo spettro di due incidenti mortali avvenuti diversi anni fa che hanno ucciso complessivamente 346 persone su aerei Boeing 737 Max. Negli ultimi giorni, i critici hanno messo in dubbio la cultura della sicurezza e il controllo della qualità di Boeing, e questo ultimo incidente con un aereo in fiamme dovrebbe probabilmente aggiungere ulteriori domande.

