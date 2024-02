Terroristi con spunte blu su X: il nuovo rapporto imbarazza il social di Elon Musk

Gli abbonamenti premium per X hanno già mostrato qualche problema ed abuso. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’organizzazione no-profit Tech Transparency Project, X avrebbe venduto abbonamenti premium a persone ed organizzazioni soggette a sanzioni a parte degli USA, inclusi i leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah.

Nello specifico, il rapporto sostiene di aver scovato ben 28 account collegati agli Hezbollah che presenterebbero il segno di spunta blu a pagamento, eludendo di fatto le regole che stabiliscono formalmente il divieto d’utilizzo per soggetti di questo tipo. Come spiegato da The Verge, il rapporto getta ulteriori ombre sul sistema di verifica messo in campo dal social network americano, soprattutto dopo che la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno.

Tra gli account segnalati da TTP figura:

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah , che conta oltre 93mila follower ed ha la spunta di verifica, il che vuol dire che il gestore ha fornito ad X un documento d’identità;

, che conta oltre 93mila follower ed ha la spunta di verifica, il che vuol dire che il gestore ha fornito ad X un documento d’identità; L’ agenzia di stampa statale Press TV dell’Iran che presenta la spunta di “Organizzazione verificata” che ha un costo di 1000 Dollari al mese;

che presenta la spunta di “Organizzazione verificata” che ha un costo di 1000 Dollari al mese; Il figlio del dittatore libico Mohammar Gheddafi , Al-Saadi Gheddafi, che avrebbe sottoscritto lo stesso abbonamento per un certo periodo;

, Al-Saadi Gheddafi, che avrebbe sottoscritto lo stesso abbonamento per un certo periodo; Il gruppo yemenita Houthi: tuttavia a riguardo viene spiegato che è stato designato come organizzazione terroristica di recente e la designazione entrerà in vigore solo a fine settimana.

Interpellato da TTP, X non ha fornito alcun commento, ma a quanto pare dopo la pubblicazione del rapporto molte spunte blu sarebbero sparite.