Terry Crews mostra con orgoglio il suo ultimo set LEGO Star Wars

A quanto pare Terry Crews è un grandissimo appassionato della LEGO. La star di Hollywoods (ma anche mascotte dell'ultimo Crackdown) ha condiviso su Instagram, con un certo orgoglio a quanto pare, uno scatto dell'ultimo set che ha montato.

Si tratta dell'Ultimate Collector Series LEGO Star Wars Tie Fighter [set 75095]. Il caccia imperiale è riprodotto in modo estremamente dettagliato, e, infatti, stiamo parlando di un set della linea dedicata ai collezionisti — tant'è che una volta montato è possibile appoggialo sull'apposito display con tanto di targhetta. I pezzi del set sono ben 1685, e quando è stato messo in commercio veniva venduto ad un prezzo di 199€. Ora purtroppo è diventato pressoché impossibile da trovare: LEGO l'ha ritirato dal mercato (in genere gli UCS rimangono sugli scaffali per massimo 3 anni) e i reseller lo vendono a quasi il doppio del suo prezzo originale.

Questo Tie Fighter fa parte della stessa linea del nuovo Star Destroyer da 699,99€ e del Millennium Falcon da 799,99€.

"Mi sono divertito un sacco a costruirlo! LEGO mi ha insegnato un sacco sulla vita", ha scritto Crews. "Ho imparato che noi essere umani siamo come i lego, solo perché siamo in pezzi, significa che siamo rotti? NO. A volte devi semplicemente smontare e rimettere tutte le parti al loro posto — e questo richiede tempo, perseveranza, e un sacco di pazienza. Ma se non molli mai, raggiungerai il tuo obiettivo. Ricorda — NON SEI ROTTO, SEMPLICEMENTE NON HAI ANCORA FINITO (DI MONTARE). CONTINUA A COSTRUIRE!".

Migliore massima di sempre usando i mattoncini Lego come metafora? Assolutamente sì.