Terry Myerson lascia Microsoft dopo 21 anni. Riorganizzazione interna per la società

Aria di grandi cambiamenti in Microsoft . Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato della compagniaattraverso una mail inviata ai dipendenti ha annunciato l'uscita dalla società di, che ha lasciato il gigante di Redmond dopo 21 anni, nel corso dei quali è stato anche VP della divisione Windows e Device.

Nadella scrive che è in atto una profonda riorganizzazione interna dei quadri dirigenti, e la nuova strategia sarà incentrata sull'"intelligent cloud and intelligent edge".

"Terry è stato determinante per aiutarmi ad arrivare a questa nuova struttura organizzativa, ed apprezzo profondamente la sua leadership e intuizione, in quanto ci ha fatto cogliere l'opportunità" scrive Nadella in uno stralcio di email, in cui ha annunciato che il posto di Myerson sarà preso da Rajesh Jha, il quale "amplierà le sue attuali responsabilità per guidare un nuovo team incentrato su Esperienze e Dispositivi", che a quanto pare si concentrerà su Windows, Dispositivi, Nuove Esperienze e sui prodotti per il settore Enterprise.

Panos Panay e Joe Belfiore continueranno a guidare la divisione Windows e Devices, ma sarà comunque sotto questo nuovo gruppo. A Panay e Belfiore si uniranno anche Kudo Tsunoda e Brad Anderson, che continueranno a focalizzarsi sulle esperienze Enterprise.

Microsoft ha anche annunciato che Scott Guthrie espanderà le sue responsabilità per guidare un nuovo team focalizzato specificamente sulla piattaforma Cloud ed IA. Microsoft afferma che questa nuova divisione che incentrata sulla coerenza e l'etica dell'intelligenza artificiale.