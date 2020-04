La terza montagna più alta del mondo osservata dallo spazio sembra insignificante

Tutti conoscono il monte Everest, ma pochi conoscono il Kangchenjunga, la terza montagna più elevata della Terra alta ben 8586 metri. Dallo spazio si sa, tutto appare piccolo e insignificante.. anche una delle cime più alte del globo.

Recentemente, l'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato un'istantanea del monte che si trova a cavallo tra il confine tra India e Nepal. Grazie alla sua altezza epica, Kangchenjunga fa parte degli "ottomila", un gruppo selezionato di sole 14 cime montuose sulla Terra che superano gli 8.000 metri.

Tra la catena montuosa del'Himalaya, il Kangchenjunga è il secondo più alto, "battuto" solo dal Monte Everest, che lo supera quasi di 300 metri e che si trova a circa 120 chilometri da Kangchenjunga in direzione ovest. Dal 1838 al 1849, il monte era ritenuto la vetta più elevata del pianeta, fino a quando i rilevamenti britannici appurarono che Everest e K2 erano più alti.

Prima della prima salita conosciuta del Kangchenjunga, i locali del Sikkam dissero agli scalatori britannici Joe Brown e George Band di non salire fino in cima perché, in caso contrario, avrebbero offeso una divinità che viveva nella vetta. Nessuno sapeva che solo pochi decenni dopo, l'umanità stessa avrebbe osservato queste cime dall'alto.