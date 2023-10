Per la terza volta la parte russa della Stazione Spaziale Internazionale perde liquido

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua a orbitare attorno al nostro pianeta, testimone delle meraviglie cosmiche e delle sfide tecniche. Recentemente, i controllori di volo della NASA hanno notato qualcosa di inaspettato: fiocchi di refrigerante congelato che si diffondevano dalla sezione russa della ISS, precisamente dal modulo Nauka.

Il modulo in questione, che in russo significa "scienza", è un laboratorio multifunzionale che è stato agganciato alla ISS nel 2021 dopo numerosi ritardi. Tuttavia, la sua integrazione non è stata priva di problemi. Dopo l'aggancio, a causa di un malfunzionamento, ha iniziato a sparare i suoi razzi, causando una rotazione dell'intera stazione. La Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, ha confermato che la perdita proveniva dal radiatore di riserva del modulo, montato all'esterno.

Questo radiatore era stato lanciato nello spazio nel 2010, ben prima che il modulo Nauka raggiungesse la sua orbita, ed era stato installato durante una passeggiata spaziale ad aprile. Sebbene il radiatore principale funzioni correttamente e non ci siano segni di surriscaldamento nel modulo, la sicurezza dell'equipaggio rimane una priorità. La NASA ha rassicurato che l'equipaggio a bordo non è mai stato in pericolo.

Tuttavia, questa non è la prima volta che la sezione russa della ISS affronta problemi di questo tipo. Negli ultimi dieci mesi, due veicoli Soyuz hanno avuto perdite di refrigerante. Questi incidenti sottolineano come molte delle attrezzature della ISS, in particolare nella sezione russa, stiano invecchiando. Le squadre a terra continueranno a indagare sulla causa della perdita, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Nel frattempo, gli occhi del mondo rimangono fissi sul cielo, sperando che questi eroi spaziali continuino a navigare in sicurezza tra le stelle.