Questo teschio di 7 milioni di anni fa potrebbe non essere umano come si pensava

Nel 2001 venne scoperto il primo fossile di Sahelanthropus tchadensis, una specie estinta di ominide vissuta in Africa tra 7 e 6 milioni di anni fa. Per anni è stato considerato come il nostro primo antenato ominide conosciuto, anche se le polemiche e le controversie non sono di certo mancate sul suo conto.

L'analisi iniziale suggerì che il Sahelanthropus camminasse regolarmente in posizione eretta e aveva una combinazione di caratteristiche scimmiesche e umane. Conclusioni, però, che si basano su un singolo cranio. Quest'ultimo, infatti, ha caratteristiche anatomiche che indicano che il primate avesse una colonna vertebrale eretta e quindi trascorreva parte del suo tempo camminando solo su due gambe, insieme a dei denti più umani che scimmieschi.

Molti scienziati sostengono da tempo che questo singolo resto della creatura non può essere considerata una prova sufficiente per classificare il Sahelanthropus come un bipede ominide. Nello stesso periodo e nello stesso luogo in cui è stato ritrovato il cranio, a Toros-Menalla in Ciad, è stato recuperato anche parte di un femore sinistro, misteriosamente scomparso dopo che un altro ricercatore ha iniziato a esaminarlo nel 2004. "Fortunatamente" sono rimaste numerose foto del femore.

Così, sulla base di queste prove, due paleontologi dell'Università di Poitiers in Francia hanno appena pubblicato le loro scoperte, che mettono in dubbio il Sahelanthropus all'interno del nostro albero genealogico. "Sulla base delle nostre analisi, il femore parziale manca di qualsiasi caratteristica coerente dei bipedi terrestri", scrive la coppia.

"Ho visto le foto 10 o 12 anni fa, ed era chiaro per me che è più simile a uno scimpanzé che a qualsiasi altro ominide", ha dichiarato a New Scientist la paleontologa Madelaine Böhme dell'Università di Tubinga (non coinvolta in nessuno degli studi). Gli esperti, dopo aver confrontato il femore con australopitechi, gorilla e umani moderni, ritengono che ci siano delle differenze sostanziali tra il Sahelanthropus e i parenti del nostro albero genealogico.

Insomma, nulla di certo, ma sicuramente una scoperta che ci fa riconsiderare diversi aspetti del nostro antichissimo passato.