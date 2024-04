Il teschio gigante di un mostro marino ha da poco battuto ogni record

Parliamo di un teschio di un antico rettile marino con un morso dotato di una tale forza, che avrebbe potuto sconfiggere il Tyrannosaurus rex in un combattimento. La particolarità? È appena stato inserito nel Guinness World Records, ed è ora esposto alla Etches Collection di Kimmeridge, nel Dorset.

Dopo aver recentemente visto il fossile dell’ittiosauro più grande della storia, l’animale in questione è stato soprannominato "SeaRex" e si tratta del cranio di pliosauro di 150 milioni di anni, recuperato su una scogliera lungo la oramai celebre Jurassic Coast. Questa volta il record deriva dalle incredibili condizioni in cui versa il reperto.



Il cranio del pliosauro, è infatti completo al 95% in termini di superficie, rendendolo il cranio più completo del suo genere sul pianeta. Contiene (sorprendentemente) quasi tutte le sue ossa originali, con addirittura 130 denti appuntiti intrecciati.

"Ho studiato molti pliosauri kimmeridgiani, ma non ne ho mai visto uno così ben conservato. Contiene molti dettagli anatomici in un singolo esemplare che si trovano solo parzialmente conservati in altri esemplari", ha detto al Guinness World Records l'esperta di pliosauri Dr Judyth Sassoon dell'Università di Bristol.

Il teschio che potete osservare al seguente link, è stato scoperto grazie all'appassionato di fossili Phil Jacobs, che ha poi registrato un video e lo ha inviato all'esperto di fossili Steve Etches MBE, proprietario della Collezione Etches, dove il teschio del pliosauro sarà presto esposto.

Per i più curiosi, la prova di resistenza che si è resa necessaria per tirare fuori dalla scogliera il teschio di 2 metri, è raccontata splendidamente e in maniera minuziosa nel programma della BBC Attenborough And The Giant Sea Monster.

"Questo è uno dei teschi più grandi che tu abbia mai visto", ha dichiarato Sir David Attenborough in un comunicato inviato via e-mail a IFLScience. Ma perché si tratta di una scoperta così importante? Tutto risiede nella... fragilità!

"Il problema del teschio è che non solo è la parte di gran lunga più informativa del corpo, ma è anche la più delicata. Ed è il dettaglio per cui è così raro trovarlo. Questo è il più vicino possibile alla perfezione", affermano i ricercatori.

Sebbene non si tratti di un 'disgustoso ammasso di carne non identificato' ritrovato su una spiaggia, risulta ugualmente una scoperta impressionante.

"Uno degli scienziati, Andre Rowe, dice che è uno su un milione, no! Uno su un miliardo di fossili…" ha aggiunto il produttore esecutivo del programma televisivo, Mike Gunton.

