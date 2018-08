Tesla: arriva il 'party & camper mode' sulle Model S, 3, X. Pronti a far festa?

Le feature disponibili nelle Model S, X e 3 stanno per espandersi ulteriormente grazie alla "party & camper mode", una nuova impostazione dedicata alle persone sempre in vena di far festa, che hanno intenzione di sfruttare la tecnologia della propria auto per dare un party.

Questa funzionalità, annunciata da Elon Musk con un tweet e disponibile tramite un aggiornamento software, permette essenzialmente di impiegare le capienti batterie del veicolo per dare energia a diversi dispositivi, che possono essere un proiettore, una console da DJ e le relative casse (da affiancare a quelle dell'auto, che per quanto potenti non possono certo essere sufficienti per alimentare una festa) o un barbecue elettrico, per godersi qualche bistecca in compagnia.

La "party & camper mode", sempre secondo Musk, permette inoltre di mantenere una ventilazione adeguata, tenere sotto controllo la temperatura interna dei veicolo ed accendere o spegnere le luci che più si preferiscono. Da come la descrive il CEO, questa feature risulta una piacevole aggiunta alla già esistente "camper mode", molto utile per gli appassionati di campeggio che vogliono dormire all'interno della propria Tesla, o in una tenda ad essa collegata, in tutta tranquillità: questa permette essenzialmente di mantenere attive alcune funzioni, tra cui la ventilazione, mentre il veicolo è fermo e non in ricarica.