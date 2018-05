Tesla assumerà alcuni degli ex dirigenti di Amazon, Snapchat ed Apple

Dopo gli sforzi compiuti per adeguarsi alle normative sull'uso dei software open source, Tesla si trova di fronte ad un'altra grande sfida: sopperire alla perdita di alcuni importanti dirigenti, come il capo della divisione Autopilot, Jim Keller. Ma la compagnia di Elon Musk vuole alcuni ex dipendenti di Amazon, Snapchat ed Apple.

Nelle mire di Tesla c'è Stuart Bowers, veterano del machine learning, la cui assunzione è stata resa pubblica il 22 maggio; dopo un passato in Snapchat, ora Bowers sarà il vice presidente della divisione Engineering, sia per quanto riguarda il software che l'hardware. A fargli compagnia ci sarà poi Neeraj Manrao, ex dirigente di Apple, che per Tesla ricoprirà il ruolo di Direttore del settore Energy Manufacturing.

Inoltre lavorerà per Musk anche Mark Mastandrea, precedentemente a capo della divisione logistica del colosso dell'e-commerce Amazon; il suo compito in Tesla sarà molto simile al suo precedente incarico, ovvero si occuperà di gestire il sistema di consegna dei veicoli.

Ma Apple, Snapchat ed Amazon non sono gli unici colossi a perdere alcune delle loro figure chiave a vantaggio di Tesla: anche Walmart sta per dire addio a Kate Pearson, direttrice dei servizi online dedicati allo shopping per la catena di supermercati statunitense.

Nel frattempo Musk ha dichiarato di voler aprire un nuovo portale, completamente dedicato alla valutazione ed alla classificazione delle riviste e dei giornali; un tentativo di combattere le fake news, piaga che affligge il web da diversi anni.