"Tesla Bot" sta per arrivare: cosa significano le parole di Elon Musk?

Il robot umanoide di Tesla sta davvero arrivando? Stando alle ultime dichiarazioni di Musk, Optimus potrebbe arrivare all'AI Day 2022, ma ci sono ancora molti nodi da risolvere, primo fra tutti le tempistiche a dir poco lusinghiere.

Quello che altre aziende specializzate nel settore (e con decenni di esperienze sul campo) sono riuscite a ottenere sono principalmente prototipi, con il soggetto più avanzato in circolazione uscito dalle fucine di Boston Dynamics e che abbiamo già visto in azione in un breve video di Atlas che fa Parkour.

Proprio Atlas viene ancora definito dall'azienda come in fase sperimentale, ma quindi Tesla come farà a commercializzare nel breve periodo il suo Optimus? Ebbene, le dichiarazioni di Musk in merito, in effetti, si sono limitate a un "potremmo avere a disposizione un prototipo funzionante di Optimus" entro settembre 2022, vale a dire nel corso dell'appena posticipato AI Day 2022.

Se da un lato effettivamente non sappiamo da quanto tempo Tesla stia lavorando nel concreto sul progetto, la sua unica apparizione ufficiale è stata solo lo scorso anno nel corso dell'AI Day 2021 e, in quella sede, abbiamo avuto modo di ammirarne le fattezze in un breve video con dei graziosi render del robot umanoide. Ci riusciranno veramente dopo appena un anno dall'annuncio? Come al solito, staremo a vedere.