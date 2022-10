Il Tesla Bot è una rivoluzione, ma perché non fare robot come quelli di Interstellar?

Recentemente il mondo ha conosciuto il Tesla Bot, ovvero il robot umanoide della compagnia di Elon Musk pensato per sostituire l’uomo nei lavori più usuranti. Si tratta di un avvenimento che sarà sicuramente ricordato a lungo, ma a cui siamo stati preparati per decenni grazie a film che hanno descritto robot dalle forme più disparate.

A questo proposito ci siamo chiesti: ma sarebbe possibile realizzare delle macchine come TARS e CASE che appaiono su Interstellar? In teoria sì, sarebbe certamente possibile, ma in pratica questi assistenti robotici sarebbero davvero inutili. I motivi sono tanti, come ad esempio la mancanza di una vera e propria espressività.

L'usabilità di un robot molto spesso dipende da quanto è facile interagire con esso. Per questo motivo affidarsi a una "macchina" senza alcun tipo di espressione facciale o comunicazione non verbale risulterebbe complicato da un punto di vista di un essere umano (anche se alcuni possono essere davvero inquietanti). Un esempio di quanto detto è rappresentato da Jibo, il robot sociale progettato dalla robotica del MIT Cynthia Breazeal che mostra sul suo schermo icone, colori e forme per connettersi rapidamente con gli utenti e creare "empatia".

Un'altra caratteristica chiave per gli addetti ai lavori è una certa ergonomia, sia per quanto riguarda alcune funzioni importanti sia per comodità. Riguardo ai robot di Interstellar, infatti, "non vuoi angoli acuti attorno a persone in tute spaziali", afferma Dmitry Berenson, robotico del Worcester Polytechnic Institute. “Questo potrebbe causare un problema. Avere della morbidezza è importante per la maggior parte dei robot. Non ci sono molte ragioni per non avere un po' di imbottitura."

Insomma, sicuramente in futuro non vedremo assolutamente degli automi come quelli dell'opera di Christopher Nolan, ovvero spogli e privi di caratteristiche, ma saranno invece espressivi, pronti a comunicare in molti modi, morbidi al tatto e pronti a eseguire gli ordini a distanza ravvicinata.