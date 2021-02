Tesla compra 1,5 miliardi di Dollari di Bitcoin: il valore schizza a livelli record

Tesla, la società guidata da Elon Musk, ha annunciato di aver acquistato Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di Dollari. L'annuncio è arrivato attraverso un documento presentato alla SEC americana e, come ampiamente prevedibile, ha provocato un aumento importante del valore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, il Bitcoin viene scambiato a 43.742 Dollari, il 13,09% in più rispetto alla giornata di ieri: si tratta di un nuovo record dopo che questa mattina il valore era leggermente diminuito.

Nella documentazione presenta alla Securitied and Exchange Commission, la società ha anche affermato che potrebbe acquisire e detenere monete digitali anche in futuro: "nel gennaio 2021, abbiamo aggiornato la nostra politica di investimento per ottenere una maggiore flessibilità per diversificare ulteriormente e massimizzare i rendimenti sulla nostra liquidità" si legge nel documento. "Come parte di tale politica, che è stata debitamente approvata dal Comitato di verifica del nostro Consiglio di amministrazione, possiamo investire una parte di tale liquidità in determinate attività di riserva alternative, comprese risorse digitali, lingotti d'oro, fondi scambiati in borsa e altre attività" continua la società di Musk, che poi annuncia di aver "investito un totale di $ 1,50 miliardi in Bitcoin in base a questa politica e potremmo acquisire e detenere risorse digitali di volta in volta a lungo termine".

La casa automobilistica, inoltre, non esclude di accettare il Bitcoin come metodo di pagamento per le vetture.

Negli ultimi giorni Musk aveva a più riprese twittato a favore di Dogecoin e delle criptovalute.