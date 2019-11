Tesla Cybertruck targato Razer? Il CEO dell'azienda 'prende in giro' l'idea di Elon Musk

Min Liang-Tan, CEO di Razer, è ormai noto per le "burle" messe in piedi grazie all'aiuto dei fan dell'azienda. Basti pensare al tostapane da gaming "presentato" qualche tempo fa. Ebbene, questa volta Min Liang-Tan ha deciso di "prendere in giro" il Tesla Cybertruck di Elon Musk.

Infatti, il CEO di Razer ha pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale un render fasullo di un Tesla Cybertruck personalizzato, aggiungendo: "Quindi chi vuole un Cybertruck personalizzato con i colori di Razer?". L'immagine è stata realizzata da un certo Mike G ed è inutile dire che la "burla" è piaciuta particolarmente al mondo del Web, tanto che gli utenti hanno già iniziato a "modificare" il render a proprio piacimento, come potete vedere qui sotto.

Per chi non lo sapesse, il Tesla Cybertruck è l'argomento del momento in campo auto. Infatti, Elon Musk ha annunciato il pickup futuristico qualche giorno fa. Tuttavia, i vetri del Cybertruck si sono rotti in diretta, nonostante Musk avesse a più riprese dichiarato che il materiale utilizzato avrebbe dovuto resistere a urti di grande violenza. L'episodio ha scatenato l'ilarità della Rete, tanto che per alcuni utenti il lancio del Cybertruck è diventato una sorta di meme. Nel frattempo, Musk ha spiegato che sarebbe stato dato un colpo di mazza qualche minuto prima del lancio.