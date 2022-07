Tesla si disfa dei suoi Bitcoin: nel Q2 ha venduto il 75% del wallet, tenuto Dogecoin

Nella notte italiana, Tesla ha annunciato i risultati finanziari del Q2 2022 e nella relazione commentata dal CEO Elon Musk c’è un annuncio non di secondaria importanza: il produttore di veicoli elettrici si è disfatto di quasi tutti i suoi Bitcoin.

Nella fattispecie, Tesla ha venduto il 75% del suo wallet, pari a 936 milioni di Dollari. La notizia ha provocato una contrazione del prezzo della criptovaluta, che ha perso il 3,30% e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 22.866,15 Dollari.

Elon Musk ha spiegato che la scelta è stata presa a causa dell’incertezza legata ai lockdown per il Covid in Cina, ed ha voluto tranquillizzare il mercato spiegando che Tesla è disposta ad aumentare la sua esposizione al Bitcoin in futuro, segno che questa vendita non è da intendersi come “un verdetto sul Bitcoin”. Il CEO sudafricano ha inoltre anche voluto sottolineare che la società non ha venduto nessuno dei suoi Dogecoin nel wallet.

Lo scorso Febbraio era emersa la notizia che Tesla deteneva quasi 2 miliardi di Dollari in Bitcoin, acquistati nel corso degli ultimi due anni. La notizia aveva provocato un certo entusiasmo nel settore, che però come abbiamo avuto modo di raccontare negli ultimi mesi ha poi registrato un calo a causa dell’aumento dell’inflazione e la situazione economica mondiale.