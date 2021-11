Tesla, ecco foto e specifiche del Computer di bordo per giocare a The Witcher 3

Ricordate quando Elon Musk sganciò la bomba dicendo che a breve avremmo potuto giocare a The Witcher su una Tesla? Ebbene, sembra che quel futuro sia più imminente che mai, con un nuovo, esplosivo aggiornamento sulle caratteristiche tecniche del nuovo computer di bordo.

Dopo la conferma ufficiale, in cui abbiamo anche scoperto che il computer di bordo delle Tesla arriverà a 10 Teraflop, scendiamo finalmente nel dettaglio con le prime foto dell'hardware integrato pensato per consentire anche di giocare sulla propria autovettura elettrica.

A bordo trova posto un chip custom di AMD con architettura Zen+, una APU quad-core con un TDP di 45W. Il comparto grafico viene interamente gestito da una Navi 23 discreta dedicata e non integrata. A sua volta, questa GPU dovrebbe vantare 28 CU e 1792 Stream Processor a una frequenza di 2.8 GHz. Su queste specifiche non abbiamo ancora conferme ufficiali ma presumibilmente siamo proprio di fronte al tanto chiacchierato computer di bordo da 10 TFLOP.

Per l'esattezza, nella scheda completa la GPU viene descritta come una AMD Radeon 215-130000026 e secondo la fonte la soluzione più vicina sembrerebbe essere la Radeon Pro W6600. Proseguendo con le specifiche, a bordo troviamo un modulo WiFi/Bluetooth LG Innotek, un modem per reti mobili Quectel e uno switch Ethernet Realtek 10/100M.