Tesla: il giudice respinge la causa sul Model 3. Vittoria per Elon Musk

Gli avvocati di Tesla sono riusciti a convincere il tribunale a respingere la causa per frode presentata dagli azionisti in merito ai problemi di produzione del Model 3. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Charles Breyer, infatti, nella giornata di ieri ha ufficialmente archiviato il caso.

Alla base della decisione ci sarebbe il fatto che le leggi federali sui titoli non puniscono le aziende per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione. E' proprio su quest'ultimo punto che gli azionisti avevano presentato causa nell'ottobre del 2017, accusando la compagnia di essere fin dall'inizio a conoscenza del fatto che le linee di produzione non fossero preparate per raggiungere l'obiettivo di produrre 5.000 Model 3 a settimana.

Gli stessi, nella denuncia sostenevano che il clamore scatenato intorno alla Model 3 li aveva ingannati ed aveva portato ad un aumento dei prezzi delle azioni, "artificialmente gonfiati", salvo poi crollare dopo che l'azienda ha tagliato l'obiettivo di produzione.

Tesla però è comunque riuscita a raggiungere l'obiettivo di produrre oltre 5.000 Model 3 a settimana, ma a luglio, ovvero ad un anno di distanza dal lancio del veicolo. In questo lasso di tempo, però, la compagnia ha dovuto fare fronte a gravi problemi di produzione, che hanno causato non pochi problemi con le ordinazioni. Solo successivamente la compagnia di Elon Musk ha annunciato di aver riscontrato dei problemi e ritardi con la produzione a causa dell'assemblaggio dei moduli della batteria nella Gigafactory, il che ha spinto il CEO Elon Musk a scagliarsi duramente contro la dipendenza da robot.

Il giudice Breyer, nonostante la sentenza a favore di Tesla, ha comunque stabilito che i querelanti avranno tempo fino al 28 Settembre per presentare appello.