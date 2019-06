Tesla e la guerra ai leaks, restrizioni per l'accesso ai social per i dipendenti

Tesla è nota per essere molto sensibile ai leaks e la fuga di informazioni sui propri progetti. La compagnia di Elon Musk a quanto pare vuole fare sul serio per evitare altre fughe di notizie e, secondo quanto dichiarato da un dipendente a Verdict, avrebbe deciso di bloccare l'accesso ad un popolare social network utilizzato dai lavoratori.

Si tratta di Blind, una piattaforma social nota per la pubblicazione in forma anonima di post riguardanti il posto di lavoro. I lavoratori a quanto pare non sarebbero più in grado di accedere al sito, che presenta la particolarità di consentire l'iscrizione solo tramite indirizzi email aziendali.

I dipendenti Tesla a quanto pare non riuscirebbero più ad effettuare il login, e l'accesso all'app sulla rete aziendale sarebbe stato bloccato a livello mondiale in tutte le sedi.

Blind ha affermato di essersi reso conto del problema lo scorso 4 Maggio, proprio quando sono iniziati a circolare i primi rumor ed a seguito dell'avviso di sicurezza da parte di Tesla riguardante la fuga di notizie. Ad oggi la società californiana è l'unica ad aver bloccato l'accesso, anche se Uber in passato ha fatto lo stesso dopo il post di Sarah Fowler che aveva parlato di molestie sessuali. Uber però ha revocato il blocco a seguito della sostituzione di Travis Kalanick dal ruolo di CEO.

Tesla non ha risposto ad una richiesta di commento, ma la pratica potrebbe essere stata adottata per evitare post che potrebbero danneggiare la reputazione della compagnia.