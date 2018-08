Tesla: in arrivo i classici Atari, Pole Position sarà giocabile con il volante dell'auto

Ci sono alcune novità all'orizzonte, che faranno di sicuro molto contenti i possessori delle auto targate Tesla, in particolare i geek ed i videogiocatori di vecchia data. Elon Musk ha infatti annunciato via Twitter (come di consueto, ormai) che "alcuni dei migliori" classici di Atari saranno giocabili nelle vetture della compagnia.

Questa nuova feature verrà introdotta con l'aggiornamento software 9.0, che dovrebbe essere rilasciato tra circa quattro settimane. La lista completa di tutti i giochi disponibili non è stata ancora svelata dalla compagnia, ma il CEO si è lasciato sfuggire qualche nome importante: al momento sappiamo che tra i titoli che fanno parte dell'iniziativa ci saranno molto probabilmente Missile Command, Pole Position e Tempest.

I classici in questione verranno inseriti come easter egg, e nel caso di Pole Position si potrà addirittura comandare la macchinina virtuale tramite il volante della propria auto; ovviamente solo nel caso in cui non sia in moto ed in viaggio.

L'arrivo dei classici Atari seguirà l'introduzione di un'altra feature, sempre annunciata da Elon Musk su Twitter, ovvero la "party & camper mode", che permette ai possessori di Model X, Model S e Model 3 non solo di sfruttare la propria auto per andare in campeggio, ma anche di usarla come un vero e proprio generatore per alimentare tutti gli strumenti necessari a dare una festa.