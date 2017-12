Tesla inarrestabile: dopo il truck arriva il pick-up! Presentazione nel 2019?

L'amministratore delegato di, attraverso una serie di tweet inviati la scorsa notte sul proprio account ufficiale Twitter ha dato le prime indicazioni su quando la propria compagnia lancerà il pickup sul mercato.

Musk, in risposta ad un utente che chiedeva un Pickup elettrico, promesso che "costruiremo un Pickup elettrico dopo aver concluso la progettazione del SUV Model Y", la cui produzione dovrebbe cominciare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ciò vuol dire che prima di vedere il pick-up di Tesla sulle strade bisognerà aspettare almeno due o tre anni.

Il CEO ha anche affermato che "ho in testa tutti gli elementi fondamentali per il design e la progettazione di prodotti per almeno i prossimi cinque anni. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro!". E' altamente probabile che Tesla mostri il pick-up elettrico già nel 2018, per lanciarlo sul mercato successivamente. La società, infatti è solita presentare le proprie vetture un anno prima del via ufficiale della produzione, ecco perchè la timeline di Musk svelata nel tweet coincide a pieno con quanto fatto in precedenza.

A livello estetico, Musk ha affermato che il camion potrebbe essere un pò più grande di un F150, e sarà un "gamachanger" del settore, ma non ha diffuso alcuna altra informazione su quale tipo di funzioni includerà .

Non è però la prima volta che l'amministratore delegato di SpaceX e Tesla ha parlato di questo camion: già nel 2013, nel corso di un'intervista rilasciata per il Business Insider aveva lasciato intuire la produzione di un prodotto del genere.