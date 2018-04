Tesla interrompe temporaneamente la produzione del Model 3

Nuova pausa per la produzione del Model 3 di Tesla. La compagnia di Elon Musk, infatti, ha annunciato di aver temporaneamente interrotto la produzione del Model 3, un problema che si aggiunge alla già lunga lista d'attesa da parte di coloro che l'hanno preordinata e i vari obiettivi mancati.

L'azienda sostiene che l'arresto a risolvere alcuni dei problemi che hanno contribuito ai numerosi ritardi di cui hanno sofferto centinaia di migliaia di utenti che hanno effettuato la prenotazione.

La casa automobilistica, infatti, nella giornata di ieri ha annunciato che avrebbe fermato la produzione della berlina per 4-5 giorni nello stabilimento di assemblaggio di Fremont, in California. Tesla, per rispondere ai numerosi rapporti evidentemente errati, ha anche precisato che questo stop fa parte di un periodo di inattività pianificato, simile a quello del mese di Febbraio e non è da intendersi come un problema.

"Il nostro piano di produzione del Model 3 include periodi di inattività programmati, sia a Fremont che nella Gigafactory" ha affermato un portavoce di Tesla a The Verge, a cui ha precisato anche che "questi periodo sono utilizzati per migliorare l'automazione ed affrontare sistematicamente i problemi al fine di aumentare i tassi di produzione. Non si tratta di uno stop inusuale ed è in effetti comune nelle linee di produzione come la nostra".

Tesla nel corso del primo trimestre dell'anno ha raggiunto quota 2.000 Model 3 prodotti a settimana, di poco distante dall'obiettivo di 2.500 prefissato per lo stesso periodo. La compagnia prevede di toccare quota 5.000 unità alla settimana entro la fine del primo semestre del 2018. A marzo, Tesla ha dichiarato di essere in grado di raddoppiare la produzione settimanale del Model 3 pur fermando la linea di produzione per brevi periodi, al fine di risolvere i problemi riscontrati durante i periodi di attività.

La produzione del Model S e Model X non è in alcun modo influenzata da questo stop.