Tesla, l'invito dell'Islanda ad Elon Musk: "investite qui", e lui accetta (su Twitter)

L'Islanda ha intenzione di puntare ulteriormente sulle vetture elettriche, e per questo guarda con interesse a Tesla, una compagnia leader nel settore ma che negli ultimi tempi sta affrontando non poche difficoltà dal punto di vista economico.

A muovere i fili ci starebbe pensando Johan Olafsson, il capo Electric Vehicle Association islandese ha contattato Musk su Twitter ricevendo alcune interessanti promesse da parte dell'amministratore delegato della compagnia della Silicon Valley.

In primis, Musk si sarebbe impegnato a costruire un grande centro di assistenza e distribuzione di Tesla nel paese, per favorire la creazione di molti posti di lavoro ma anche per favorire la diffusione delle vetture elettriche nel paese.

Olafsson, parlando con la stampa, ha rinnovato la speranza "che il centro venga inaugurato e cominci a lavorare da noi in Islanda prima che la Tesla Model 3 sia lanciata sul mercato". La On Power Company, una grande azienda elettrica dell'Islanda, ha ricordato ad Olafsson che negli ultimi tempi il numero di vetture elettriche ed ibride nel paese è aumentato vertiginosamente, passando da 100 immatricolazioni del 2014 a 6.145 di oggi.

Per Musk, comunque, si tratta di un'opportunità più unica che rara dal momento che il nuovo governo sta offrendo degli incentivi importanti per le aziende che hanno intenzione di creare una rete di ricarica. L'Islanda potrebbe davvero risultare cruciale nell'economia di Tesla in futuro.