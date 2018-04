Tesla: lascia il capo della divisione Autopilot. Sempre più incerto il futuro del sistema

Mentre Elon Musk scherza su Twitter sul suo nuovo (presunto) progetto, il futuro del programma Autopilot di Tesla appare sempre più incerto. Come battuto qualche istante fa dal Wall Street Journal, il capo della divisione ha lasciato la compagnia per unirsi ad Intel.

Jim Keller, questo il nome del dirigente, ha lasciato l'azienda della Silicon Valley per unirsi al team di Intel che si occupa della progettazione dei microprocessori, ma almeno al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte dell'ormai ex Tesla.

Keller comunque è stato una delle figure chiave per lo sviluppo del sistema di guida autonoma, nonchè uno dei dirigenti più importanti di Tesla, a cui si è unito nel 2016. Per la società di Elon Musk ha supervisionato il software Autopilot dallo scorso giugno, a seguito della partenza di Chris Lattner, il quale a sua volta si è accasato presso Apple.

Il pilota automatico, nonostante Musk si sia sempre rifiutato di chiamarlo così, rappresenta uno dei fiori all'occhiello di Tesla. Si tratta di un software in grado di prendere il controllo della vettura anche nelle corsie autostradali, ed ha contribuito a rendere il produttore americano uno dei marchi automobilistici più avanzati dal punto di vista tecnologico. Durante la sua storia, però, il programma è stato più volte soggetto a riprogettazioni e cambiamenti da parte dell'amministratore delegato Elon Musk.

Di recente il programma è finito sotto i riflettori dopo che un uomo al volante di un Model X con l'Autopilot attivato è morto a seguito di un incidente a sud di San Francisco. La National Transportation Safety Board e la National Highway Traffic Safety Administration stanno indagando sull'incidente per fare chiarezza sull'accaduto, ma secondo Tesla le colpe sarebbero tutte dell'autista e non del proprio sistema.