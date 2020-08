Tesla è al lavoro su uno smartwatch? Il rumor da alcuni documenti dell'FCC

Tesla potrebbe entrare nel mercato degli smartwatch con un Tesla Watch, uno smartwatch che è stato recentemente intravisto in alcuni documenti dell'FCC, che hanno svelato un prodotto insolito per la società di Elon Musk, ma vediamo di cosa si tratta.

Il produttore è Xplora Technologies AS, una società con sede in Norvegia popolare per i propri smartwatch per i bambini. Nella documentazione dell'azienda nordeuropea sono stati trovati alcuni riferimenti più o meno espliciti alla società californiana: "questa è una base di un progetto su cui si svilupperanno i futuri prodotti hi-tech. Tesla Motors ritiene che queste informazioni sarebbero vantaggiose per i suoi concorrenti. Per questo, la divulgazione di tali informazioni rappresenta un vantaggio sleale sul mercato".

Tra i prodotti figurano l'X5 Play ed X5 Play eSIM, uno smartwatch in cui è possibile inserire una scheda NanoSim e che consente ai bambini di monitorare le loro attività, inviare messaggi vocali ed inviare SMS di testo ai contatti noti. E' presente anche una fotocamera, e dispone di funzionalità di spegnimento da remoto, mentre a livello software troviamo il supporto WiFi ed una modalità scuola.

Il documento è stato approvato il 2 Aprile 2020, ma non è chiaro che tipo di progetto abbia in serbo Tesla per questo dispositivi, ma il sito MyHealtyApple, che ha fatto la scoperta per primo, ritiene possa trattarsi di una partnership o i duna acquisizione. Lo Store online di Tesla propone infatti un'ampia gamma di accessori per bambini.