Tesla Model 3, Consumer Reports la consiglia dopo l'update OTA

Qualche giorno fa, avevamo riportato su queste pagine la notizia che Consumer Reports aveva evidenziato problemi di frenata relativi alla Tesla Model 3.

In particolare, sul sito in questione si leggeva: "i test effettuati da Tesla hanno registrato una distanza di frenata media di 40 metri su una velocità di corsa di 60 chilometri orari con pneumatici da 18 pollici Michelin per tutte le stagioni e fino a 38 metri per tutti gli pneumatici attualmente disponibili". Ovviamente, la distanza di frenata è influenzata da variabili come la superficie stradale, le condizioni meteorologiche, la temperatura dei pneumatici, le condizioni dei freni e la temperatura esterna. In quell'occasione, erano anche stati criticati i controlli del touchscreen della vettura, ma questo non rappresenta una novità, in quanto già in passato alcuni utenti avevano lamentato problematiche simili, sostenendo fosse una fonte di distrazione. Per questi motivi, Consumer Reports non aveva dunque concesso la certificazione "raccomandata" alla Model 3.

Oggi, però, quest'ultima è finalmente arrivata, in seguito a un update OTA rilasciato da Tesla, arrivato circa una settimana dopo i primi test. Ebbene, quest'ultimo ha migliorato la distanza di frenata di circa 6 metri. Il tutto è stato annunciato anche da Elon Musk via Twitter. Insomma, tutto sembra essere andato per il verso giusto, con la società di Musk che ha prontamente sistemato il problema.