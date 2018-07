Tesla Model 3: Elon Musk raggiunge e supera l'obiettivo di produzione

Elon Musk, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, la scorsa notte ha annunciato che l'azienda è riuscita a raggiungere l'obiettivo di produzione per il Model 3, riuscendo a produrre ben 7.000 veicoli in una settimana. L'obiettivo è stato raggiunto poco prima della mezzanotte, ovvero il tempo limite fissato dal CEO.

Reuters ha parlato con due operai i quali hanno però affermato che il veicolo finale ha completato i controlli di qualità intorno alle 5 del mattino di domenica, poco prima della mezzanotte. Secondo quanto riportato da Electrek, un dipendente Tesla avrebbe pubblicato un'immagine celebrativa su Twitter dopo il completamento della vettura. La compagnia della Silicon Valley dovrebbe ufficializzare il tutto nel corso della settimana, ovvero quando diffonderà i dati sul secondo trimestre dell'anno.

La produzione del Model 3, per Tesla è stata tutt'altro che semplice per Musk e soci, i quali hanno mancato l'obiettivo previsto di 5.000 veicoli a settimana alla fine del 2017, e l'obiettivo del primo trimestre dell'anno di 2.500 veicoli da produrre ogni sette giorni, anche dopo l'aumento di inizio anno. Secondo quanto affermato da Musk, parte del problema era rappresentato dall'eccessivo affidamento di Tesla all'automazione nella fabbrica di Fremont, in California, che causava stop e ritardi con la produzione.

Tesla ha dovuto mettere in atto diverse politiche per aumentare la produzione, tra cui lo sviluppo di una terza linea di assemblaggio ed alcune misure volte ad ottimizzarlo.

La domanda che si fanno in molti però è se Tesla, raggiunto l'obiettivo, riuscirà a tenere e magari aumentare il ritmo per soddisfare la domanda.