Tesla Model 3 non frena bene: Consumer Reports non dà l'ok alla certificazione

Il Model 3 di Tesla è il modello più economico e conveniente della compagnia di Elon Musk, ma Consumer Reports ha avanzato qualche perplessità sulla sicurezza della vettura, continuando le numerose tensioni che negli ultimi tempi si erano create tra il produttore e la popolare piattaforma di test.

Tuttavia, nel lungo rapporto diffuso da Consumer Reports non mancano gli aspetti positivi: la lista di caratteristiche promosse è molto lunga, ed include le prestazioni della vetture e la maneggevolezza che viene confrontata a quella di una Porsche, senza dimenticare l'autonomia: basti pensare che l'automobile ha percorso 350 miglia con una sola ricarica.

Le notizie però non sono totalmente positive: Consumer Reports infatti avanza qualche perplessità sulla distanza di frenata del Model 3. Durante il primo test, la compagnia ha riportato che per fermarsi da una velocità di corsa di poco inferiore ai 100 chilometri orari, ha impiegato 40 metri, una distanza che è aumentata a 46 metri nei test successivi. Dati che, secondo il sito, sono radicalmente peggiori rispetto a qualsiasi altra vettura attualmente in commercio.

Consumer Reports ha anche testato una seconda unità di Model 3, effettuando le stesse prove e registrando risultati altrettanto negativi. Sono anche stati criticati i controlli del touchscreen della vettura, ma quest'ultima non rappresenta una novità in quanto già in passato alcuni utenti avevano lamentato problemi con il touchscreen, sostenendo fosse una fonte di distrazione.

E' chiaro però che il focus principale per Consumer Reports sia rappresentato dai problemi di frenata: "i test effettuato da Tesla hanno registrato una distanza di frenata media di 40 metri su una velocità di corsa di 60 chilometri orari con pneumatici da 18 pollici Michelin per tutte le stagioni e fino a 38 metri per tutti gli pneumatici attualmente disponibili" ha affermato un portavoce ai microfoni di Slashgear, che fa notare come la distanza di frenata sia influenzata da variabili come la superficie stradale, le condizioni meteorologiche, la temperatura dei pneumatici, le condizioni dei freni, la temperatura esterna ed il comportamento di guida precedente che potrebbe aver influito sul sistema frenante. Tesla, però, a differenza di altri produttori potrebbe risolvere il problema per tutte le Model 3, semplicemente rilasciando un aggiornamento via OTA.

Consumer Reports, comunque, non ha concesso al Model 3 la certificazione "raccomandata".