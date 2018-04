Tesla Model 3: produzione 24/7 per rispettare i tempi di consegna

Attualmente, la produzione del Model 3 di Tesla è in pausa a causa di una produzione "programmata" dalla compagnia per migliorare le linee produttive. Al ritorno a lavoro, però, le modifiche e novità saranno importanti e toccheranno direttamente il personale.

Elon Musk infatti ha informato il personale che l'assemblaggio del Model 3 presso lo stabilimento di Fremont sarà effettuato "ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette", attraverso l'aggiunta di un nuovo turno che permetterà alla compagnia di avvicinarsi (e si spera soddisfare) agli obiettivi di produzione prefissati al momento della presentazione della vettura.

Tesla, infatti, intende aumentare sostanzialmente il livello di produzione per raggiungere le 6.000 unità prodotte a settimana, già entro la fine di giugno. L'obiettivo già dichiarato in precedenza era di 5.000 unità settimanali, ma Musk ha riconosciuto il fatto che in una catena di approvvigionamento così importante è impossibile ottenere un volume di produzione senza margini di errori.

L'amministratore delegato, in una mail inviata ha riconosciuto che nei prossimi mesi la società metterà su un massiccio programma di reclutamento che porterà all'assunzione di 400 persone sia presso lo stabilimento di Fremont che Gigafactory.

Il dirigente nel memo menziona anche di voler ridurre i rifiuti, ora che Tesla sta producendo macchine su larga scala. Musk ha anche annunciato che le spese importanti dovranno passare attraverso la propria approvazione, ed ha anche intenzione di tagliare gli appaltatori che non hanno soddisfatto le aspettative dell'azienda.

Fondamentalmente, il memo non fa altro che ufficializzare ciò che Musk aveva dichiarato in pubblico negli scorsi giorni: la strategia produttiva iniziale di Tesla, caratterizzata principalmente dall'uso di robot non ha fatto altro che frenare la produzione del Model 3, ed ora l'azienda ha bisogno di recuperare il tempo perduto e rimettersi alla svelta in carreggiata, dal momento che ci sono centinaia di migliaia di clienti che attendono impazienti la propria vettura.