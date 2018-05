Tesla Model 3 riceve un'importante certificazione di sicurezza

Nonostante la produzione proceda a rilento, Tesla Model 3 resta una delle migliori vetture elettriche del mercato, ed a conferma di ciò arriva anche un'importante certificazione ottenuta dalla vettura prodotta dalla compagnia di Elon Musk.

Una notizia che non fa altro che confermare quanto affermato la scorsa settimana su Twitter dall'amministratore delegato della compagnia, il quale si era detto molto contrariato per il fatto che "un incidente che vede coinvolta una Tesla e provoca una caviglia rotta finisce in prima pagina e le 40.000 persone morte in incidenti automobilistici negli USA nell'ultimo anno non vengono quasi mai citate", una dichiarazione quanto mai chiara attraverso cui il CEO ha voluto porre l'attenzione sulla sicurezza delle macchine prodotte dalla sua compagnia.

Resta però indubbio il fatto che le vetture Tesla sono progettate per offrire standard di sicurezza più elevati rispetto alla media.

Di recente, l'Institute for Highway Safety ha sottoposto il Model 3 ad alcune prove ed ha conferito al veicolo la valutazione "Superior" per gli incidenti frontali.

Nella fattispecie, l'IIHS ha riscontrato che la frenata automatica del Model 3 funziona perfettamente durante le corse che procedono ad una velocità tra 19 e 40 chilometri orari.

L'IIHSS assegna il punteggio in base a come il sistema d'emergenza riesce a rallentare un veicolo prima di entrare a contatto con un oggetto. Nei test effettuati ovviamente è stato utilizzato un manichino gonfiabile.

Tesla Model 3 ha ottenuto un punteggio perfetto, grazie al sistema Forward Collision Warning, il low speed autobrake ed i sistemi di frenata ad alta velocità. In fase di test, quando la vettura ha dovuto evitare la collisione a 19 chilometri orari, è stata in grado di ridurre la velocità di oltre 16 chilometri orari, mentre nel test a 40 chilometri orari, l'auto elettrica è riuscita quasi a bloccarsi e ridurre la corsa ad una velocità di 35 chilometri orari.

Nelle prossime settimane l'IIHSS continuerà ad effettuare test sul Model 3 per valutare gli altri aspetti.