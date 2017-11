Tesla Model 3 ha un'autonomia di 310 miglia, lo conferma l'EPA

La Model 3 diè ormai il modello più popolare della gamma di vetture lanciate dalla compagnia di Elon Musk nel corso degli ultimi mesi, seppur ancora non disponibile a causa di alcuni problemi di produzione.

La vetture, a quanto pare, ha un'autonomia confermata di 310 miglia, che non si tratta di un dato puramente teorico dal momento che è stato confermato dall'Environmental Protection Agency. Tale autonomia si applica alla versione a lungo raggio del Model 3, e conferma di fatto quanto affermato dall'amministratore dell'azienda, Elon Musk, nel corso della presentazione dello scorso mese di Luglio.

Un'autonomia di 310 miglia significa che il veicolo è in grado di viaggiare in città ed autostrada con una singola carica, ed è l'equivalente di un gallone di benzina per la guida in città, 120 MPGe su autostrada e 126 MPGe combinati.

La versione standard del Model 3, che ha un'autonomia di 220 miglia di serie, costerà 35.000 Dollari, mentre la versione "a lungo raggio" avrà un prezzo di 44.000 Dollari. La produzione della versione standard non dovrebbe però cominciare fino al 2018.

Tesla ad oggi ha prodotto solo 260 Model 3, il che vuol dire che la produzione è ancora al di sotto delle stime iniziali, il che ha mandato su tutte le furie il CEO Elon Musk, che ha anche licenziato alcuni dipendenti per scarsa produttività.