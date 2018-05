Tesla Model Y, Elon Musk sicuro: "sarà una rivoluzione"

Nel corso della conference call tenuta a margine dell'annuncio dei risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno, Elon Musk si è anche concentrato sul prossimo crossover dell'azienda, la Model Y, che rappresenterà secondo lo stesso una "rivoluzione produttiva".

Dichiarazioni che arrivano mentre Tesla sta ancora affrontando non pochi problemi di produzione con il Model 3, che è vicino a raggiungere l'obiettivo aziendale delle 2.500 unità prodotte a settimana.

Musk, a tal proposito, ha fermamente affermato che farà di tutto per evitare che la Model Y affronti tutti i problemi produttivi cui è andata incontro la Model 3, sostenendo che "sarà incredibile dal punto di vista della produzione".

Negli scorsi mesi Musk aveva annunciato di voler abbandonare l'architettura a 12 volte della batteria utilizzata negli altri veicoli Tesla, allo scopo di ridurre in maniera importante la lunghezza del cablaggio elettrico per ogni macchina ed allo stesso tempo semplificare il processo di produzione. E' chiaro che meno cavi vanno di pari passo con più automazione, il che si sposa perfettamente con la strategia della compagnia.

Musk ha anche affermato che il Model Y sarà prodotto su un'architettura simile al Model 3 rilasciato di recente, allo scopo di portare l'auto sul mercato il prima possibile e ridurre i tempi di attesa.

Riguardo l'utilizzo dei robot, nella conference call Musk si è soffermato su uno di quelli utilizzati per la produzione del Model 3, soprannominato Flufferbot, che viene utilizzato per posizionare i tappetini in fibra di vetro sopra le batterie dei veicoli. Musk ha sottolineato che la "stragrande maggioranza" della produzione dei veicoli Tesla è automatizzata, ma l'utilizzo nel processo produttivo del Model Y sarà più strategico.