Tesla Optimus come Atlas di Boston Dynamics? Non proprio: le principali differenze

Nelle scorse ore, hanno scatenato molti commenti irriverenti in rete le difficoltà di Tesla Bot a camminare, specie a confronto con il robot umanoide Atlas di Boston Dynamics. Ciò che in pochi potrebbero aver notato, però, è che i due automi saranno destinati a usi ben diversi l'uno dall'altro.

In particolare, le differenze tra Optimus e Atlas sono due: la prima è che Atlas ha un ciclo di sviluppo molto più lungo alle sue spalle rispetto al bot di Tesla. La seconda è che quello realizzato da Boston Dynamics sarà un automa pensato per operare in situazioni di guerra, ovvero sul campo di battaglia insieme a (o in sostituzione di) veri e propri eserciti umani. In effetti, le commesse militari di Boston Dynamics riguardano tutti i prodotti dell'azienda, tra cui anche il robot dalle sembianze canine Spot.

Tesla Bot, al contrario, verrà utilizzato come surrogato del lavoro umano nelle fabbriche: addirittura, il robot di Elon Musk è pensato per essere "non-violento" e per essere sopraffatto o battuto in velocità da un essere umano, due fattori che creerebbero non pochi problemi sul fronte di guerra. Per questo stesso motivo, Boston Dynamics (a differenza di Tesla) riceve ingenti finanziamenti dalla Difesa americana per lo sviluppo dei suoi robot, che dunque sono più avanzati di quelli di Elon Musk, e al contempo possono costare anche molto di più, visto che sono destinati ad acquirenti "istituzionali" e non a semplici privati e aziende.

Un interessante video di Simply Tech, risalente al mese di settembre, spiega proprio come Atlas potrà sostituire dei soldati sul fronte di guerra. Senza addentrarci nel contenuto del video, che vi riportiamo comunque in cima a questa notizia, vi basti pensare che sono sempre più gli studiosi e gli esperti convinti che i robot e, più in generale, tecnologie come i sistemi d'arma automatici, i droni, l'IA e tutto il panorama della cybersecurity potranno determinare la vittoria o la sconfitta nelle guerre del futuro.