Tesla Optimus, Elon Musk è sicuro: 'servirà milioni di persone, soprattutto gli anziani'

Dopo avervi parlato delle critiche dei fan contro Elon Musk per aver concesso un'intervista ad un'agenzia stampa di Stato cinese, torniamo oggi sulle dichiarazioni rilasciate da Musk ai giornalisti di Pechino per analizzarne i contenuti. Nell'articolo, infatti, scopriamo alcune interessanti novità sul robot Tesla Optimus.

Elon Musk era già tornato a parlare di Optimus nel corso dell'Investor Day di Tesla, che sta producendo il robot, spiegando che quest'ultimo potrebbe rivelarsi una rivoluzione per l'economia su scala globale, sostituendo i lavoratori umani nelle mansioni più gravose e pericolose una volta ultimato. Con la stampa cinese, invece, il miliardario si è soffermato a parlare delle implicazioni sociali dell'automa.

Durante l'intervista alla China Cyberspace Affairs Administration (CAC), Musk ha spiegato che Tesla Optimus diventerà un "assistente personale" per milioni di persone, soprattutto tra i malati e gli anziani. Secondo il miliardario, tuttavia, questo utilizzo del robot diventerà possibile solo dopo che il suo software verrà ulteriormente migliorato, quindi non rientrerà tra i primi impieghi di Optimus una volta messo in vendita.

Nello specifico, il CEO di Tesla e SpaceX ha spiegato che i robot di Tesla saranno in grado di "servire milioni di persone e di nuclei famigliari, partecipando ad attività come la cucina, il giardinaggio e la cura degli anziani". Sembra poi che Optimus avrà anche un ruolo centrale nella futura espansione marziana dell'uomo, uno dei più grandi sogni dello stesso Elon Musk.

Musk ha però aggiunto che, inizialmente, Optimus eseguirà solamente lavori ripetitivi, in modo da permettere agli ingegneri di Tesla di studiarne al meglio i comportamenti e migliorarne o correggerne il software dove necessario, rendendolo via via più "intelligente" e capace di gestire situazioni complesse, come per esempio la cura di un anziano.

Vi ricordiamo comunque che Tesla Optimus sarà ri-presentato a settembre, mese nel quale Elon Musk ha promesso una prova con un prototipo funzionante dell'automa. La produzione di massa del robot, invece, avrà inizio nelle fabbriche texane di Tesla nel corso del 2023.