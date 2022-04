Tesla Optimus, il robot umanoide avrà un prezzo non per tutti: le parole di Musk

La visione di Elon Musk passa anche e soprattutto per l'intelligenza artificiale. Dopo aver scoperto come sarà il robot umanoide di Tesla nel nostro speciale, torniamo a parlare di questa incredibile tecnologia per via di alcune dichiarazioni dell'eccentrico miliardario.

Musk, infatti, ha recentemente parlato anche di un aspetto finora trascurato di Tesla Optimus: il prezzo.

Stando alle dichiarazioni del visionario imprenditore sudafricano, il suo robot umanoide un mercato "superiore a quello dell'automobile e costerà più dell'FSD", con particolare riferimento al sistema full-self driving, la sottoscrizione mensile da 199 dollari disponibile per gli utenti Tesla.

In poche parole, per impiegare Tesla Optimus nelle proprie realtà bisognerà mettere in conto almeno un costo annuale superiore ai 12.000 dollari, un prezzo non necessariamente esoso a seconda del potenziale che sarà in grado di sprigionare una volta arrivato sul mercato una volta per tutte. Gli attuali proclami parlano di 21 Kg di trasporto, 68 Kg di sollevamento massimo e circa 8 Km/h di velocità.

Stando alle parole del patron di Tesla, Optimus avrà modo di utilizzare le reti neurali e il supercomputer Dojo, che gli consentiranno di "vagare in un mondo costruito per gli esseri umani", come ribadito nel corso della presentazione del robot umanoide di Tesla, avvenuta durante l'AI Day del 2021.