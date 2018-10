Tesla potrebbe aver trovato il nuovo presidente: in pole James Murdoch, figlio di Rupert

A seguito delle dimissioni di Elon Musk dal ruolo di presidente del consiglio d'amministrazione, Tesla ha dato il via ad un vero e proprio scouting per trovare il sostituto del CEO. Dagli Stati Uniti però rimbalza un'ultima ora molto interessante.

Secondo quanto affermato dal Financial Times, il produttore di veicoli elettrici avrebbe trovato in James Murdoch, figlio di Rupert ed attuale amministratore delegato di 21st Century Fox oltre che membro del CdA di Tesla, la figura ideale per succedere all'imprenditore nordafricano.

Un profilo che a quanto pare ha messo d'accordo quasi tutti, soprattutto per la sua indipendenza. La SEC, nel rapporto pubblicato a seguito della multa comminata a Musk, aveva proprio insistito sull'eccessiva dipendenza dall'amministratore delegato.

Murdoch nel corso delle varie sedute del consiglio d'amministrazione si sarebbe spesso schierato a favore di Musk, ma finanziariamente è completamente indipendente, a differenza di Antonio Gracias, che veniva dato come possibile candidato ma che a quanto pare sarebbe stato superato, forse in maniera definitiva.

Gracias e la sua società di venture capital, Valor Equity Partners, infatti è uno dei primi investitori di Tesla, nonostante le vendite effettuate a seguito della IPA, ma è anche parte attiva in SpaceX, l'altra società di Musk.

James Murdoch, a seguito della vendita di 21st Century Fox a Disney è prossimo a lasciare la posizione di CEO nel gigante dell'intrattenimento, il che lo rende perfetto per il ruolo. Di recente erano emerse delle indiscrezioni secondo cui sarebbe pronto a creare un fondo d'investimento per le nuove tecnologie, che alla luce dei recenti rumor può essere interpretata una conferma.

Il termine di quarantacinque giorni dato dalla SEC a Tesla per trovare un nuovo presidente scadrà a metà novembre. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito.