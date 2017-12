UPS ha preordinato ben 125 Tesla Semi, cresce l'adozione del truck elettrico

Altro, importante ordine ricevuto daper il proprio, il truck elettrico semi-autonomo presentato qualche settimana fa dall'amministratore delegato della compagnia

Alla lunga lista di partner, che comprende anche marchi del calibro di Pepsi, DHL e Walmart, si aggiunge oggi un altro brand di primo livello.

Si tratta di UPS, che ha piazzato quello che, ad oggi, è l'ordine più importante registrato dalla compagnia della Silicon Valley per il suo camion. Il corriere americano, che opera anche in Europa, infatti, ha ordinato ben 125 unità, superando il record di Pepsi di 100 camion segnato lo scorso anno.

UPS attualmente ha una flotta di 8.500 veicoli a combustione alternativa in servizio in tutto il mondo, e la compagnia si sta impegnando per ridurre quanto più possibile le emissioni del 12 per cento entro il 2025. L'obiettivo è particolarmente ambizioso, ma che spera di raggiungere attraverso l'acquisto di camion ad emissioni zero come il Tesla Semi.

L'attuale flotta di UPS comprende oltre 108.000 veicoli in totale, tra furgoni, auto, trattori ed ibridi. Non è però chiaro per quali scopi li utilizzerà: Pepsi, infatti aveva rivelato le proprie intenzioni di usare il Semi solo per i brevi spostamenti tra impianti produttivi.

Da questo ordine di UPS, Tesla ha guadagnato altri 2,5 milioni di Dollari, dal momento che come noto, il produttore di veicoli elettrici chiede il versamento di un acconto da 20.000 Dollari.