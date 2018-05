Tesla: il prossimo obiettivo è lanciare una sua assicurazione, a costi più bassi

Secondo quanto riportato da alcuni siti, Tesla sarebbe pronta a lanciarsi nel mercato assicurativo. L'obiettivo, come sempre, è quello di rivoluzionare il mercato garantendo agli utenti costi inferiori rispetto ai costi standard proposti da altre compagnie assicurative.

A ciò si aggiunge anche il fatto che le vetture Tesla essendo di lusso sono stabilmente in cima alla classifica delle più costose da assicurare. Il rapporto, diffuso dall'Insurance Institute for Highway Safety, ha infatti posto il Model S tra le prime venticinque automobili più costose da assicurare negli USA, con un costo medio annuale di 1.789 Dollari, a cui si aggiungono altri 1.310 Dollari per l'assicurazione da danni accidentali (come le collisioni).

La questione è chiaramente finita sul tavolo dell'amministratore delegato Elon Musk ed i suoi più stretti collaboratori, che se in un primo momento erano sembrati quasi disinteressati alla questione, successivamente avrebbe messo gli occhi sulla questione.

Tesla, secondo quanto riportato dall'esperto di compagnie assicurative Alex Tsetsenekos, avrebbe intenzione di lanciare una sorta di compagnia assicurativa interna. Tsetsenekos, come rivelato sul proprio account ufficiale LinkedIn, è stato assunto da Tesla per occuparsi della supervisione del progetto, denominato "Building a Customer Centric Insurance Company for Tesla".

InsuranceMyTesla, questo il nome interno, potrebbe vedere la luce già entro la fine dell'anno, e con ogni probabilità sarà presentata nel corso di una conferenza dedicata.