Tesla rilascia alcune porzioni del codice integrato nelle sue automobili

Tesla, la popolare compagnia di Elon Musk, ricorre ad alcuni software open source per dare vita ai sistemi di infotainment e di gestione del veicolo inclusi nelle sue autovetture: questi sarebbero soggetti ad alcuni contratti di licenza che obbligano la compagnia di Musk a rendere il codice accessibile ai suoi clienti.

Fino ad oggi Tesla non ha mai rispettato questo vincolo: secondo il Software Freedom Conservancy sono state numerose le pressioni e le richieste fatte alla compagnia per adeguarsi al contratto, ma il primo passo in avanti in questo senso è stato compiuto solo di recente. Sino ad ora non è mai stato permesso a nessun utente di poter mettere le mani al codice.

Ora l'azienda dell'eccentrico imprenditore sudafricano si adegua a quanto imposto dalla legge, ed ha già cominciato a rilasciare porzioni di codice su GitHub oppure tramite mail, a richiesta degli utenti; il pacchetto contiene le basi sulle quasi è stato sviluppato l'Autopilot, relativo alla release 2018.12 del software.

Un'ottima notizia non solo per chi vuole personalizzare il proprio sistema di infotainment, ma anche per tutti gli ingeneri e gli specialisti che vogliono dedicarsi a testare e migliorare la sicurezza del software. E, purtroppo, anche per gli hacker, che potrebbero manomettere il sistema e causare nuovi incidenti.