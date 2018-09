Tesla rimuoverà alcune opzioni di vernice delle vetture per aumentare la produttività

L'ultima settimana ha visto una forte riduzione dei ritmi di produzione delle Tesla, calo in parte dovuto ai ritmi estivi normalmente meno frenetici. Sta di fatto che l'azienda si prepara ad ottimizzare la sua offerta per accelerare i tempi. Via dal listino alcuni dei colori più particolari per le Model S, Model X e Model 3.

Sono state —riporta il sito Electrek— 4.600 le vetture assemblate durante la settimana del Labor Day, che va dal 31 agosto al 7 settembre. Di queste, 3.100 della linea Model 3. É piuttosto fisiologico che in questo periodo le case produttrici rallentino leggermente il proprio ritmo di produzione, ma comunque parliamo di una bella differenza rispetto alle 6.400 vetture (di cui 4.300 erano Model 3) prodotte nella settimana precedente.

Quella della produttività, non sempre dimostratesi all'altezza delle promesse fatte dalla compagnia, è una delle priorità di Tesla che, comunque, dovrebbe chiudere il trimestre con un totale di 57.600 vetture inviate a concessionarie e clienti.

Così ben si capisce la nuova mossa per ottimizzare tempi di produzione e consegna: via i colori Metallic Silver e Obsidian Black dalle opzioni di vernice presenti in catalogo. La scelta diventerà effettiva a partire dal 13 settembre 2018 e riguarderà le vetture Model S, Model X e Model 3.

Sarà ancora possibile preordinare le vetture con le vernici in questione, ormai ufficialmente considerate edizioni limitate, fino al 21 settembre 2018, ad un prezzo maggiorato di 2.000$ (fino ad ora ne costavano 1.500$).

Da sempre l'eccesso di offerta di opzioni di verniciatura è stato indicato dai principali commentatori del settore automotive, e dalla stessa azienda, come una delle principali cause dei ritardi maturati da Tesla. Questa misura è solo la punta dell'iceberg di un vasto piano di riorganizzazione della compagnia che ha portato alla promozione di Jerome Guillen (già responsabile delle linee di produzione della Model 3) al ruolo di Presidente del reparto automotive.