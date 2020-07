Perché questa Tesla Roadster è in vendita a 1.5 milioni di dollari?

Uno dei modelli di Tesla Roadster originali usciti nel 2008 e rimasti in produzione fino al 2012 è in vendita online a 1.5 milioni di dollari, un prezzo considerato eccessivo ma ritenuto giusto dal venditore poiché si tratterebbe ormai di un veicolo per collezionisti. Ma cosa sarebbe a renderlo davvero così speciale?

Innanzitutto, si potrebbe parlare della sua rarità: nelle fabbriche della Tesla sono stati prodotte soltanto 2500 Tesla Roadster tra 2008 e 2012, rendendolo dunque un pezzo particolarmente difficile da vedere sfrecciare su strada.

Ancora, da alcuni appassionati è considerato il veicolo che ha lanciato la rivoluzione elettrica proponendo all’industria l’utilizzo di batterie agli ioni di litio. Ciò lo renderebbe un pezzo quasi da museo, considerato che è anche la prima automobile lanciata nello spazio: la Tesla Roadster di Elon Musk è infatti in viaggio verso Marte dal febbraio 2018, quando venne condotto lo storico test del razzo Falcon Heavy costruito da SpaceX.

Secondo il venditore, che nello specifico ha pubblicato un annuncio per il modello VIN 2500, il veicolo in questione sarebbe addirittura l’ultimo in assoluto fabbricato dalla casa automobilistica di Elon Musk. Nella descrizione dell’annuncio si parla inoltre di interni originali e unici con dettagli bianchi e neri, la presenza delle firme del team Tesla che ha lavorato al veicolo sulla batteria e altri dettagli presenti soltanto in quel modello.