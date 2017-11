Tesla Semi partirà da un prezzo di 150.000 Dollari

A sette giorni dalla presentazione ufficiale del nuovo Tesla Semi, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che nei progetti di Elon Musk è destinato a cambiare il modo attraverso cui si trasporteranno le merci su strada, grazie al minore impatto ambientale, emerge il prezzo ufficiale del truck.

Le catene di distribuzione, come Wallmart che sarebbe stata tra le prime a mostrare interesse verso il progetto, per portare a casa il Semi dovranno sborsare 150.000 Dollari per la versione in grado di garantire un’autonomia di 480 chilometri con una singola ricarica. Per il modello di fascia media, che ha un range di 800 chilometri, invece, il prezzo salirà a 180.000 Dollari, mentre la “Founders Series”, ovvero il modello extra lusso con tutti i comfort e più potente, arriverà a costare fino a 200.000 Dollari.

Trattandosi di un progetto estremamente costoso, Tesla ha modificato anche le condizioni d’acquisto e di prenotazione. Ad oggi infatti è richiesto un anticipo di almeno 20.000 Dollari per potersi assicurare il truck, mentre la Founders Series sarà prodotta in edizione limitata per mille fortunati.