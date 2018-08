Tesla: il Semi sta attraversando gli Stati Uniti autonomamente

Il Tesla Semi, il camion elettrico autonomo della compagnia di Elon Musk che è stato presentato qualche mese fa, è già operativo e sta viaggiando autonomamente negli Stati Uniti.

Lo stesso amministratore delegato della compagnia, in risposta ad un pezzo di Electrek sul Semi, ha osservato che il truck ha viaggiato per migliaia di chilometri autonomamente, utilizzando la rete esistente di Supercharger.

L'unico aiuto di cui si è avvalso è quello del cavo che permette al camion di collegarsi ai caricatori. Per la precisione si tratta di un sistema di cavi che si collega a più stazioni contemporaneamente per ricaricare la batteria del Semi, in attesa dei Megacharger che l'azienda dovrebbe lanciare prossimamente.

La dichiarazione di Musk è estremamente indicativa in quanto molte grosse aziende, tra cui corrieri del calibro di DHL, hanno già ordinato alla compagnia varie unità del Semi, in quanto potrebbe facilitare in maniera importante le consegne di merci.

Le domande senza risposta però sono ancora tante. In molti continuano a chiedersi quali siano i tempi previsti per la ricarica utilizzando i Supercharger, una questione di non poco conto se si parla di un camion si autonomo, ma comunque completamente elettrico. Resta anche da capire come si muoverà Tesla a livello internazionale con i Megacharger.