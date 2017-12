Tesla Semi: al via le prenotazioni in Europa, si parte da 170.000 Euro

Il Tesla Semi, il camion elettrico semi-automatico presentato daqualche settimana fa, arriva anche in Europa. La compagnia di, infatti, nella giornata di oggi ha ufficialmente aperto i pre-ordini in alcuni mercati del Vecchio Continente, tra cui Norvegia, Olanda e Regno Unito.

Tecnicamente, però, alcune società europee, tra cui l'italiana Fercam, anche senza questa espansione della disponibilità sono comunque riuscite ad effettuare i pre-ordini.

A livello di prezzi, siamo comunque in linea con la controparte americana. Le compagnie interessate, infatti, dovranno versare 4.000 Euro di caparra con una qualsiasi carta di credito, dopo di che bisognerà pagare la parte restante (166.000 Euro) nei dieci giorni successivi. Il prezzo complessivo, quindi, sarà di 170.000 Euro.

Il vice presidente di Tesla Trucks, Jerome Guillen, nel corso di un evento tenuto lo scorso mese in Olanda e che aveva come protagonista proprio il camion elettrico, aveva rivelato che la compagnia ancora non aveva aperto i pre-ordini in Europa in quanto gli ingegneri erano al lavoro per adattare il veicolo alle specifiche tecniche europee per rispettare le norme previste dalla Commissione Europea.

A questo punto la palla passerà ai consumatori. La speranza di Elon Musk e colleghi è che il Semi riscuota lo stesso successo degli Stati Uniti, in cui è stato preordinato già da molti dei principali corrieri, tra cui UPS e DHL, oltre che Pepsi.