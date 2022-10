Tesla, il server Dojo è troppo potente: ha mandato KO la rete elettrica di Palo Alto

Tesla ha appena chiuso il suo miglior trimestre di sempre, ma sembra che non tutto sia rose e fiori per l'azienda automobilistica fondata da Elon Musk. Nello specifico, nelle scorse ore il Supercomputer Dojo di Tesla ha mandato KO la rete elettrica di Palo Alto, in California.

Stando a quanto riporta FudZilla, il supercomputer avrebbe causato un esteso blackout della griglia elettrica della città americana nelle scorse ore, durante alcuni test preliminari dei suoi nuovi chip. Il blackout, che secondo la stampa dimostrerebbe la "potenza" del nuovo supercomputer di Tesla, potrebbe essere dovuto ad un errore nei calcoli dell'azienda relativi ai consumi del suo nuovo super-server.

Incredibilmente, lo scorso anno, il Principal System Engineer di Tesla Bill Chang aveva elogiato le infrastrutture elettriche di Palo Alto, in buona parte costruite o rafforzate proprio in collaborazione con il colosso americano dell'automotive, spiegando che "all'inizio dell'anno abbiamo iniziato a testare la nostra infrastruttura di trasmissione e raffreddamento e siamo stati in grado di raggiungere i 2 MW prima di causare un blackout e di ricevere una chiamata dalle autorità locali".

Il supercomputer Dojo, comunque, è stato costruito da zero da Tesla per testare l'IA della guida automatica delle sue automobili (e, molto probabilmente, anche del nuovo robot Tesla Optimus): in particolare, il server dovrebbe essere in grado di analizzare una serie di video di situazioni a rischio per "insegnare" all'IA come comportarsi qualora queste dovessero verificarsi durante la guida. L'intero server, inoltre, dovrebbe avere una architettura completamente sviluppata da Tesla, senza il supporto di chip prodotti esternamente.