Tesla: Steve Wozniak scettico sul sistema di pilota automatico

Il co-fondatore di, non ha mai nascosto la sua passione ed entusiasmo nei confronti delle automobili elettriche e futuristiche, ma a quanto pare ancora non si fiderebbe del sistema di guida autonoma messo a punto di

Woz, che possiede una Tesla S, ovvero una delle vetture della compagnia di Elon Musk che includono il sistema classificato dal governo federale al “livello due” (il che significa che l’auto è solo parzialmente automatizzata), ha rilasciato le dichiarazioni nel corso di una conferenza.

“Tesla ha, nell’immaginario collettivo delle persone, lanciato delle automobili in grado di guidarsi totalmente da sole. Ma non è così. E’ una sorta di inganno” ha affermato l’ex Apple ad una conferenza tenuta a Las Vegas.

Secondo Wozniak, infatti, la parola “pilota automatica” sarebbe ingannevole e potenzialmente pericolosa, in quanto “le persone sono portate a pensare che le proprie vetture si guidano totalmente da sole e che gli utenti non hanno bisogno di guardare la strada, ma non è così”.

Tesla, però, più volte ha sottolineato che il sistema non è è completamente autonomo, e proprio di recente alla CNN ha dichiarato che “continueremo ad essere estremamente chiari con i nostri clienti. Il pilota automatico non è una tecnologia di guida autonoma al 100%, dal momento che i conducenti devono restare attenti in ogni momento”.

Un concetto espresso anche dallo stesso Woz, il quale ha affermato quanto segue: “quando guido la mia Tesla, più volte mi trovo in situazioni insolite su qualsiasi strada, in cui si verificano situazioni uniche, che un sistema automatico ancora non può gestire”.