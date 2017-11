Tesla: il Tesla Truck sarà presentato il prossimo 16 Novembre

Il Tesla Truck , ovvero il truck elettrico prodotto dalla compagnia di Elon Musk, sarà presentato il prossimo 16 Novembre. La società, infatti, sta diffondendo in queste ore gli inviti, come quello che trovate in salto.

Dopo il rinvio, dal momento che la presentazione era prevista per Ottobre, quindi, il camion elettrico di Tesla è finalmente pronto a vedere la luce, segno che il gigante di Elon Musk si è finalmente messo (anche parzialmente) alle spalle i problemi di produttività riscontrati con il Model 3, che avrebbero fatto infuriare l’amministratore delegato.

Nell’invito è anche presente una nuova teaser image, che ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato al veicolo elettrico di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma è altrettanto interessante rilevare che il produttore di veicoli si riferisce al Truck appunto con il nome “Tesla Truck” e non “Tesla Semi”, un dettaglio che probabilmente ha permesso ai più attenti di capire già in anticipo il nome che avrà il camion.