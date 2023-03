Tesla, Twitter e Neuralink: la tempesta perfetta si abbatte su Musk, che perde 2 miliardi

La tempesta per fetta si è abbattuta sul patrimonio personale di Elon Musk, che ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo guadagnato qualche giorno fa. Il CEO di SpaceX e Tesla, a causa dell’andamento in borsa del titolo, ha perso ben 2 miliardi di Dollari in un giorno, scivolando nuovamente al secondo posto dietro Bernard Arnault.

Nella giornata di mercoledì le azioni di Tesla hanno chiuso al ribasso dell’1,4% a 202,77 Dollari, dopo il Tesla Investor Day quando nelle contrattazioni fuori orario hanno riportato un calo del 5,7%. Dal momento che il patrimonio di Musk è legato alla sua partecipazione del 13% in Tesla, la sua ricchezza è calata in maniera importante ed ha perso 2 miliardi di Dollari.

“Non sorprende che il titolo Tesla sia sceso di oltre il 5% nelle ore successive all’Investor Day di Tesla, poiché non è stato all’altezza degli investitori in merito ai dettagli su eventuali nuovi prodotti o servizi Tesla”, ha scritto Greg Bassuk, CEO della società di gestione patrimoniale AXS Investments. una nota di mercoledì vista da Insider.

Tuttavia, non si è trattato dell’unico problema per Musk. Lo scorso 1 Marzo infatti Twitter ha registrato non pochi problemi a livello mondiale e milioni di utenti non sono riusciti a visualizzare correttamente i tweet. A ciò si è aggiunto anche lo stop della FDA ai test di Neuralink sugli umani.