Tesla, è ufficiale: arriva il mining di Bitcoin basato su energia solare

Dopo aver trattato la questione del corso legale dei Bitcoin a Madeira e Próspera, torniamo ad approfondire un'altra novità riguardante la popolare criptovaluta. Infatti, è stata annunciata una struttura legata a Tesla per fare mining di Bitcoin tramite energia solare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e CNBC, nella giornata dell'8 aprile 2022 Block (ex Square) e Blockstream, aziende legate all'infrastruttura Bitcoin, hanno ufficializzato il fatto che collaboreranno con l'azienda di Elon Musk per realizzare una struttura di questo tipo in Texas (Stati Uniti d'America), che sarà alimentata dall'array fotovoltaico solare da 3,8 megawatt e dal Megapack da 12 megawattora di Tesla.

Adam Back, CEO e cofondatore di Blockstream, si è detto entusiasta del progetto, affermando che i lavori sono già iniziati (si prevede che la struttura venga completata entro fine 2022), nonché che a suo modo di vedere questa sarà la dimostrazione che il mining di Bitcoin può essere legato a infrastrutture elettriche a emissioni zero, puntando anche a costruire una crescita economica per il futuro.

A tal proposito, sembra che il progetto miri a rappresentare un caso studio, in quanto le aziende coinvolte vogliono spingere anche altre realtà del settore a realizzare strutture di questo tipo. In che modo mostrare agli altri che tutto ciò funziona? Una volta che la struttura sarà operativa, verrà resa disponibile sul Web una dashboard accessibile 24 ore su 24 che permetterà di mantenere monitorate le statistiche relative al progetto, dai Bitcoin estratti alla potenza in uscita. Si tratta insomma di un progetto per certi versi "open source".